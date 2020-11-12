نائب عراقي :عقد اتفاقيات مع مصر او السعودية هو ضحك على الذقون

2020/11/12 | 11:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الخميس، ان الغاء الاتفاقية الصينية او تأجيل العمل بها خسارة كبيرة وتدمير اخر فرصة للنهوض بالبنى ال...

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