عضو بالنزاهة النيابية: القوى السياسية تتحمل ضعف اللجنة

2020/11/12 | 11:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اقرّت عضو لجنة النزاهة النيابية النائب عالية نصيف , الخميس , بضعف أداء لجنة النزاهة النيابية , مؤكدة ان الضعف تتحمله كافة القوى السياسية لكونها ممثلة جميعا بتلك اللجنة .وقالت نصيف في تصريح لت / المعلومة / , ان ” عمل لجنة النزاهة لن يضاهي حجم الفساد الحاصل في الدولة العراقية وان عملها في الدورة الحالية ضعيف جدا ” , مشيرة الى ان ” عددا من أعضاء اللجنة يعملون بجد وإخلاص الا ان عددهم محدود ” .وأضافت ان “ضعف أداء اللجنة لاتتحمله اللجنة وحدها وانما تتحمله كافة القوى السياسية لكونها ممثله في اللجنة ” .يذكر ان دعوات نيابية طالبت بتغيير رئيس وأعضاء لجنة النزاهة النيابية بسبب ضعف أدائها التشريعي والرقابي في الدورة الحالية .



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