الطاقة النيابية: ندعم استثمار قطاع الغاز وتأخره يتسبب بهدر مالي كبير

2020/11/12 | 11:42 - المصدر: NRT عربية

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النائب جمال المحمداوي

فوتو: أرشيف

منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت لجنة النفط والطاقة النيابية، الخميس، عن دعمها لخطوة وزارة النفط باستثمار قطاع الغاز، فيما أكدت أن تأخر استثماره تسبب بهدر مالي كبير.

وقال عضو اللجنة، النائب، جمال المحمداوي، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم 12 تشرين الثاني 2020، إن "اللجنة تدعم توجهات الوزارة بالاهتمام بقطاع الغاز، وايقاف استيراده لتشغيل المحطات الكهربائية".

وأضاف، أن "هذا الملف تأخر استثماره لدى الوزارة التي لديها عقود شراكة مع شركة شل ، مطالبا بـ "العمل الجدي لاستثمار الحقول ذات الغاز الحر، وهي المنصورية وعكاز والسيبة، والاستفادة منه في تغذية محطات الطاقة بدلا من الاستيراد.

ر.إ

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