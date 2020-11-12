إطلاق نار على مبنى السفارة السعودية في لاهاي

2020/11/12 | 11:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة الهولندية إن عدة طلقات أطلقت في ساعة مبكرة من صباح الخميس، على السفارة السعودية في لاهاي.

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