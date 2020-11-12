أسعار الذهب ترتفع عالمياً مع تزايد إصابات كورونا

2020/11/12 | 12:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ضغط إصابات كورونا المتزايدة على آمال اللقاح، وقبيل بيانات اقتصادية.

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