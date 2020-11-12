الحشد يعثر على خمس مضافات لـ'داعش' في الأنبار

2020/11/12 | 12:06 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، الخميس، العثور على خمس مضافات لتنظيم "داعش" في المحافظة.

وقال قائد العمليات قاسم مصلح في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الحشد الشعبي عثر على خمس مضافات وورشة حدادة ومواد دعم لوجستي، فضلا عن هاون عيار 81 ومواد طبية ضمن عملية لبيك يارسول الله".وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، انطلاق عملية امنية "واسعة" لتأمين صحراء الانبار، بمشاركة من عمليات الجزيرة ومحور الحشد الشعبي في الانبار.

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