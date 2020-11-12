عضو في برلمان كردستان: الإقليم لن يسلم النفط لبغداد إطلاقاً

2020/11/12 | 12:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأكد عضو برلمان إقليم كردستان عن حراك الجيل الجديد كاوه عبد القادر، الخميس، على أن حكومة الإقليم لن تقوم بتسليم الإيرادات النفطية لبغداد إطلاقاً.

وقال عبد القادر في حديث صحفي، إن “حكومة الإقليم طلبت من الحكومة الاتحادية إرسال المبالغ دون تسليم أي برميل من النفط، وخاصة مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية”.

وأضاف أنه “بموجب تصويت قرار البرلمان على قانون تمويل العجز الذاتي، فأن رواتب الموظفين في الإقليم أصبح مصيرها مجهولا، والمتضرر الأكبر من هذا الخلاف هو المواطن الكردي”.

وأشار عبد القادر إلى أن “حكومة إقليم كردستان لن تسلم العائدات المالية لبغداد، رغم قدرتها على توزيع الرواتب للموظفين كاملة دون حاجتها لإرسال المبالغ من الحكومة الاتحادية، وذلك نتيجة لكمية النفط المصدر وإيرادات المنافذ الحدودية التي تبلغ مليارات الدنانير يوميا”.

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