(واخ): تنشر اهم فقرات قانون تمويل العجز المالي

2020/11/12 | 12:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

صوت مجلس النواب صباح اليوم الخميس على مشروع قانون تمويل العجز المالي ، وجاء في اهم فقراته التصويت على قانون تمويل العجز المالي لسنة ٢٠٢٠ متضمنا رواتب الموظفين و المتقاعدين و شبكة الحماية الاجتماعية والمعالجات للمحاضرين و الاطباء و الكوادر الصحية و الاجراء و العقود”.

وصوت البرلمان على تخصيص ٤٠٠ مليار دينار لميناء الفاو الكبير– نصوص اصلاحية للوضع المالي و الاقتصادي– مستحقات الفلاحين– مخصصات الادوية و البطاقة التموينية و مكافحة وباء كورونا– تخصيصات للمحافظات كافة مع اعادة تخصيص المبالغ للمحافظات التي لم يتم صرفها– رواتب ذوي الاعاقة و المعينين اهم– تسديد الديون المتعلقة على شركات الهاتف النقال و شركات الانترنيت– اتمتة الاجراءات الكمركية و الغاء الاعفاءات و الاستثناءات للدول و الموسسات

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