البعيجي : الغاء الاتفاقية الصينية او تأجيلها خسارة كبيرة وتدمير اخر فرصة للنهوض بالبنى التحتية

2020/11/12 | 12:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد النائب منصور البعيجي ، الخميس ، ان” الغاء الاتفاقية مع الصين التي ابرمتها حكومة عبد بالمهدي بتسليم جزء من النفط مقابل اعادة اعمار البنى التحتية للبلد من مدارس ومستشفيات ومحطات كبيرة باانها خسارة كبيرة للبلد لايمكن ان تعوض والمتضرر الوحيد هو ابناء الشعب العراقي .

واوضح البعيجي في بيان تلقت”خبر برس” نسخة منه ، “بالرغم من الاخفاقات الكبيرة لحكومة عبد المهدي الذي ادى الى اقالتها الى ان هذه الاتفاقية هي الانجاز الوحيد لها الذي استبشرنا به خيرا للنهوض بواقع البنى التحتية المدمرة للبلد والذي يعاني منها جميع محافظاتنا وبدون استثناء .

واستغرب النائب ” الغاء الاتفاقية الصينية او تعطيل العمل بها من قبل الحكومة الحالية لانه كان الاجدر بالحكومة الحالية تفعيلها والعمل بها من اجل الاسراع بالنهوض بواقع البنى التحتية لبلدنا لان ان تعرقلها وتعقد اتفاقيات مع بلدان نامية تعتمد باعمار بلدانها على الصين .

واضاف البعيجي ان عقد اتفاقيات مع مصر او السعودية هو ضحك على الذقون ولن يقدم شيئا للبلد غير خسارة الوقت ببناء البلد وتدمير اقتصادنا اكثر لاننا لسنا بحاجة الى من يزرع نيابتا عنا وعطاء اراضينا لاستثمار فاشل لن يجني منه البلد شيئا .

بالتالي على حكومة الكاظمي ان تراجع نفسها وتعمل على تفعيل الاتفاقية من الجمهورية الصينية التي نتأمل منها خيرا للنهواض واعمار الوقع المرير لبلدنا وترك الاتفاقيات الجانبية التي لن تقدم اي شيء وستزيد من تدهور الواقع الخدمي للبلد .

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