القبض على “داعشي” اثناء محاولته الدخول الى الانبار قادما من صلاح الدين

2020/11/12 | 12:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ،الخميس ، بأن القوات الامنية تمكنت من اعتقال “داعشي” بعملية امنية استباقية في المناطق الغربيةوقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القوات الامنية تمكنت من اعتقال احد عناصر عصابات داعش الاجرامية اثناء محاولته اجتياز سيطرة امنية على طريق بيجي _حديثة غربي الانبار، قادما من محافظة صلاح الدين باتجاه المناطق الغربية دون وقوع أي مقاومة تذكر “.واضاف المصدر ان” المعتقل متورط بعمليات استهداف القوات الامنية والمدنيين ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على مناطق مختلفة من مدن الانبار”، مبينا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المطلوب ورصد حركته حال تواجده في المكان المستهدف”.وأوضح، ان” القوات الامنية نقلت المعتقل الصادرة بحقه اوامر قبض وفق المادة 4/ ارهاب وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق لمعرفة بقية اختباء عناصره “.



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