2020/11/12 | 12:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]عندما فاق تأثير المخاوف من التداعيات الاقتصادية لزيادة الإصابات بكوفيد-19 التطورات الإيجابية بشأن لقاح ضد المرض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخاوف كورونا تتفوق على اللقاح.. ارتفاع في أسعار الذهب ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخاوف كورونا تتفوق على اللقاح.. ارتفاع في أسعار الذهب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).