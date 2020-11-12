الصحة تؤكد زيادة السعة السريرية للمستشفيات وترهن وصول الدواء بموافقة منظمتين

2020/11/12 | 12:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، عزمها زيادة الطاقة الاستيعابية لمصابي كورونا خلال الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أنها بانتظار اعتراف منظمتي الصحة العالمية وإدارة الغذاء والدواء (FDA)، على لقاح فايزر من أجل استيراده.

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة، رياض عبد الأمير، في تصريح له، اليوم (12 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "الطاقة الاستيعابية للأسرة جيدة، حيث هنالك ما يقرب من أكثر من 10 آلاف سرير تمت اضافتها خلال الأشهر الأخيرة، أما المختبرات فقد توسعت بشكل كبير"، مؤكدا، أن "الطاقة الاستيعابية ستتوسع في الأسابيع المقبلة، استعدادا لزيادة الحالات المتوقعة".

وأضاف، أن "الأخبار عن لقاح فايزر لغاية الآن جيدة، لأنه حقق في التجربة الثالثة فعالية جيدة وصلت إلى 90%، لذلك نأمل بعد أن ينتهي من التجارب، وأن يحظى بالموافقات الدولية خاصة ادارة الغذاء والدواء (FDA) ومنظمة الصحة العالمية، حتى يكون بمقدورنا استيراده".

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