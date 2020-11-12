صدور قرار جديد بالحبس الشديد بحق محافظ بابل السابق

2020/11/12 | 12:13 - المصدر: NRT عربية

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مقر هيئة النزاهة

فوتو: أرشيف

منذ 30 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، صدور قرار حكم بالحبس على محافظ بابل السابق، لإضراره عمدا بالمال العام بأكثر من (14) مليار دينار.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم، 12 تشرين الثاني 2020، ان "دائرة التحقيقات وفي معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها واحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أن المدان الذي كان يشغل منصب محافظ بابل السابق، قام بالإضرار بالمال العام عبر توقيعه عقدا بين ديوان المحافظة والشركة العامة لصناعة السيارات، لغرض تجهيز بلدية الحلة بآليات خلافا للقانون"، مبينة أن قيمة العقد بلغت أكثر من أربعة عشر مليار دينار".

واضاف البيان أن "محكمة جنح الحلة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية، وصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المدان، وحكمت عليه غيابيا بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات".

واشار إلى أن "هيئة النزاهة سبق أن أعلنت عن صدور أوامر قبض وتحر ومنع سفر بحق المدان، عن تهم مخالفات بتجهيز مواد وأعمدة وعلامات مرورية ضمن مشاريع إعمار بلديات المحافظة، وقيامه بتوزيع قطع أراض خلافا للقانون، ومخالفات في منح فرصة استثمارية في محافظة بابل".

جدير بالذكر ان محكمة جنايات بابل أصدرت في شهر آذار الماضي، حكما غيابيا بالسجن بحق محافظ بابل السابق، وذلك بناء على تحقيقات هيئة النزاهة.

ر.إ

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