آسيا برانش تتوج ملكة جمال امريكا 2020

2020/11/12 | 12:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أشهر من تأجيل المنافسة بسبب فيروس كورونا، أُقيم حفل إنتخاب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية في قصر "غريسلاند" لإلفيس بريسليي في ولاية تينيسي.

وبعد منافسة قوية بين أجمل 51 إمرأة في أمريكا، توّجت ملكة جمال ميسيسيبي السمراء "آسيا برانش" باللقب، وحلّت "كيم لاين" ملكة جمال أوهايو كوصيفة أولى، فيما حصلت ملكة جمال ولاية أوكلاهوما على لقب الوصيفة الثانية، وضمّت لجنة التحكيم كل من الإعلامية آبي هورناسك، سيّدات الأعمال غلوريا مايفيلد بانكس وسوزان يارا، وملكتي جمال الولايات المتّحدة الأمريكية سابقاً كيمبرلي بريسلر ولينيت كول.

وتألّقت آسيا على المسرح في نهاية الحفل وهي تحمل تاج "Power Of Positivity"، الذي صُمًم خصيصاً للمناسبة، ويحتوي على 5 أحجار تنزانيت زرقاء محاطة بالماس، مع حبات من الياقوت والسافير الأزرق.

يذكر ان آسيا (22 سنة)، هي طالبة بجامعة ميسيسيبي، وتٌعد أوّل بنت من أصول أفريقية تتوج كملكة جمال لولاية "ميسيسيبي"، وأوّل ممثلة للولاية تتوج كملكة جمال للولايات المتحدة الأمريكية.



وفي أوّل تصريح لها بعد التتويج قالت "لم أصدق أنهم نادوا على إسمي" وواصلت "أشعر بالفخر وبسعادة غامرة أن أكون أوّل ملكة جمال لميسيسيبي تفوز بلقب ملكة جمال أمريكا".

PUKmedia وكالات‌

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