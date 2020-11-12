عودة عشرات اللاجئين العراقيين من ادلب السورية

ونقل بيان للوزارة اليوم اليوم الخميس عن مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب اصغر دوسه ان "مكتب الوزارة في الجمهورية التركية اعاد (193) مواطنا من العراقيين بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو وبالتنسيق مع السفارة العراقية لدى أنقرة ووزارة النقل العراقية".
وتابع دوسه أن "المواطنين العراقيين تمت اعادتهم من مخيم اكدة إلى أرض الوطن براً وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك بعد اكمال إجراءات دخولهم الى البلاد"، موضحا انهم "عادوا الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظات نينوى و صلاح الدين و الانبار".
PUKmedia / اعلام وزارة الهجرة
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