عودة عشرات اللاجئين العراقيين من ادلب السورية

2020/11/12 | 12:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين في الحكومة الاتحادية عودة (193) عراقيا من مخيم اكدة الواقع على الحدود السورية التركية الى ارض العراق.

ونقل بيان للوزارة اليوم اليوم الخميس عن مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب اصغر دوسه ان "مكتب الوزارة في الجمهورية التركية اعاد (193) مواطنا من العراقيين بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو وبالتنسيق مع السفارة العراقية لدى أنقرة ووزارة النقل العراقية".

وتابع دوسه أن "المواطنين العراقيين تمت اعادتهم من مخيم اكدة إلى أرض الوطن براً وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك بعد اكمال إجراءات دخولهم الى البلاد"، موضحا انهم "عادوا الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظات نينوى و صلاح الدين و الانبار".

PUKmedia / اعلام وزارة الهجرة ‌

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