كلية الإعلام بجامعة بغداد تفوز بجائزة مهرجان الشارقة الدولي للأفلام

2020/11/12 | 12:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..خطفت كلية الاعلام بجامعة بغداد ،اليوم الخميس، جائزة مهرجان الشارقة الجامعي الدولي للأفلام بنسخته الثانية الذي تقيمه كلية الإعلام والاتصال بجامعة الشارقة في دولة الامارات العربية المتحدة.وحصل فيلم “خيال ابيض” الذي انتجه الطالب في قسم الاذاعة والتلفزيون “محمد علوان” تحت اشراف مباشر من عميد الكلية الاستاذ الدكتور عمار طاهر والتدريسيين الدكتور حيدر القطبي والدكتور ضياء مصطفى على جائزة افلام الموبايل.وشاركت كلية الاعلام بثلاثة أفلام من انتاج الطلبة واشراف أساتذتها لفئتي الافلام الوثائقية بفلمين هما (كتاتيب ..



حواسيب) و (ملامح من الافق) فيما شاركت بفئة افلام الموبايل بفيلم (خيال ابيض).وبلغت عدد المشاركات نحو 145 فيلما موزعة على أربع فئات وهي فئة الأفلام الدرامية القصيرة وفئة الأفلام التسجيلية وفئة أفلام الرسوم المتحركة وأفلام الهاتف المحمول مقدمة من 50 جامعة تمثل 11 دولة حول العالم بينها العراق والذي جاءت مشاركته عبر عدة اعمال من انتاج كلية الاعلام بجامعة بغداد.وقال عميد كلية الاعلام الدكتور عمار طاهر ان “مشاركة الكلية في المهرجان تمثل فرصة حقيقية ونقلة نوعية في الانفتاح والاندماج مع الكليات المماثلة في الجامعات العربية والدولية، فضلا عن كونه يساهم في ابراز دور اعلام بغداد على مستوى النطاق العربي”.واضاف طاهر، ان ” مهرجان الشارقة يساعد الطلبة على قدح أفكارهم وتصوراتهم الإبداعية ضمن معايير عالية الجودة تؤهلهم لابتكار رسائل فلمية ملتزمة بالمشهد الإعلامي العربي ومستقبله”.بدوره، وصف مدير المهرجان الدكتور علاء مكي، الاعمال المشاركة التي قدمها الطلبة بانها متميزة واحترافية، مؤكدا ان لجان التحكيم واجهوا صعوبة كبيرة في فرز الافضل منها”.تجدر الاشارة الى ان النسخة الاولى لمهرجان الشارقة الجامعي الدولي قد اقيم في كانون الاول 2019، وبلغت عدد المشاركات فيه قرابة 65 عملا من مختلف الجامعات العربية.



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