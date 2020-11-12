النفط توافق على اعادة اعمار وتأهيل مشروع الخزانات الكروية في الانبار

2020/11/12 | 12:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز ، الخميس، عن موافقة وزارة النفط على اعادة اعمار وتأهيل مشروع الخزانات الكروية في الانبار .وقال الطرموز في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” وزارة النفط وافقت على اعادة اعمار وتأهيل مشروع الخزانات الكروية الذي توقف العمل فيه منذ عام 2013 وهو عبارة […]

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