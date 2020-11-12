الحشد الشعبي يعثر على 5 مضافات لداعش غربي الانبار

2020/11/12 | 12:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- .أعلنت هيأة الحشد الشعبي، اليوم الخميس ، العثور على 5 مضافات لداعش تضم عتاداً وسلاحاً وورشة حدادة، غربي محافظة الأنبار

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