رئيس الأرجنتين وعدد من الوزراء يدخلون العزل الصحي

2020/11/12 | 12:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت حكومة الأرجنتين أن رئيس البلاد ألبرتو فرنانديز وعددا من الوزراء دخلوا العزل الصحي في إجراء وقائي بعد اختلاطهم بمسؤول مصاب بفيروس كورونا.

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