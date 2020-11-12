4 نقاط… شروط حكومية في العراق لتوثيق صفحات الفيسبوك

2020/11/12 | 12:31 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أكدت وزارة الاتصالات، الخميس، (12 تشرين الثاني، 2020)، توفير عددا من الشروط لتوثيق الحسابات الشخصية على الفيس بوك.

وقالت الوزارة في بيان إنه “بتوجيه من وزير الاتصالات اركان الشيباني وبمتابعة مباشرة، تؤكد الوزارة على توفر عدد من الشروط لتوثيق صفحات الفيس بوك على منصات التواصل الاجتماعي للراغبين من مؤسسات الدولة والشخصيات العامة لتكون صفحات رسمية معتمدة لدى الوزارة”.

واضاف البيان أن “الشروط هي :

1-التأكد من تفعيل خاصية المصادقة الثنائية للحساب (two factor Authentication)

2- اكمال جميع المعلومات المطلوبة من قبل فيس بوك الخاصة بالصفحة .

3-احتواء الصفحة على موقع الكتروني رسمي وبريد الكتروني .

4-احتواء الصفحة على حساب باسم الشخصية المراد توثيق صفحتها كمدير على الصفحة (Admin).

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