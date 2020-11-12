أمريكا تواصل تسجيل الارقام القياسية بإصابات كورونا

2020/11/12 | 12:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت الولايات المتحدة يوم الأربعاء

تسجيل زيادات قياسية هائلة في الإصابات

بفيروس كورونا، مع تفاقم التفشي في شمال

شرق البلاد، علاوة على ضغوط الجائحة في

الغرب الأوسط بالفعل.

وأظهر إحصاء لرويترز، أن الو

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