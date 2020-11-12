روسيا تسجل 21608 إصابات جديدة بفيروس كورونا و439 وفاة خلال اليوم الماضي

2020/11/12 | 12:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية

21608 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و439

حالة وفاة، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى

مليون و858568، وإجمالي الوفيات إلى 32032

منذ بدء تفشي الوباء.

وقال المركز الروسي لمك

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