العراق يعلن التوصل الى تفاهمات مع شركة ’’دايو’’ الكورية بشأن ميناء الفاو

2020/11/12 | 12:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير النقل، ناصر حسين الشبلي،

الخميس، عن الوصول الى تفاهمات خلال

المباحثات مع الشركة الكورية بشأن

ميناء الفاو الكبير، لحسم الأمور

المالية والفنية للمشروع والبدء

بإجراءات العمل.

وقال الشبلي في تصر

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