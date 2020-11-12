بلغت 3.4 مليار دولار..

2020/11/12 | 12:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّلت شركة "طيران الإمارات" خسائر بقيمة 3.4 مليارات دولار بحسب نتائجها نصف السنوية التي أصدرتها الخميس، في أول خسائر لأكبر مجموعة نقل جوي في الشرق الأوسط منذ ثلاثة عقود تأتي على خلفية الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

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