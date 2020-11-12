هبوط أسعار النفط مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية

2020/11/12 | 12:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، مع مخاوف الطلب وقبل بيانات المخزونات الأمريكية.

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