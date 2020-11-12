رغم عدم اصابته.. محمد رضا يغيب عن مواجهة النشامى

2020/11/12 | 12:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..كشف المدير الاداري للمنتخب الوطني بكرة القدم، باسل كوركيس، ان اللاعب محمد رضا سيغيب عن تشكيلة اسود الرافدين في مواجهة اليوم امام الاردن.

وقال كوركيس في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اللاعب “محمد رضا سيغيب عن مباراة اليوم بالرغم من ثبوت عدم اصابته بفيروس كورونا”.

واوضح ان “اللاعب سيتم حجره في الفندق لمدة ثلاثة ايام كإجراء وقائي، ولن يتواجد مع المنتخب الوطني سواء في مباراة اليوم او حتى الوحدة التدريبية ليوم غد الجمعة”.

يذكر ان اللاعب احمد ابراهيم، سيغيب عن المواجهة بعد تأكد اصابته بفيروس كورونا.



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