حكم بالحبس الشديد لمحافظ بابل السابق: قام بإهدار أكثر من 14 مليار دينار

2020/11/12 | 12:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريركشفت هيئة النزاهة الاتحادية، عن صدور قرار حكمٍ بالحبس على محافظ بابل السابق، لإضراره عمدًا بالمال العام بأكثر من 14 مليار دينار.

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "دائرة التحقيقات وفي معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أن المدان الذي كان يشغل منصب محافظ بابل السابق، قام بالإضرار بالمال العام عبر توقيعه عقدًا بين ديوان المحافظة والشركة العامة لصناعة السيارات؛ لغرض تجهيز بلدية الحلة بآلياتٍ خلافًا للقانون، مبينة أن "قيمة العقد بلغت أكثر من أربعة عشر مليار دينار".

وأضاف البيان أن "محكمة جنح الحلة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية، وصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المدان، وحكمت عليه غيابيًا بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنواتٍ".

واشار إلى أن "الهيئة سبق أن أعلنت عن صدور أوامر قبضٍ وتحر ومنع سفر بحق المدان، عن تهم مخالفاتٍ بتجهيز مواد وأعمدةٍ وعلاماتٍ مروريةٍ ضمن مشاريع إعمار بلديات المحافظة، وقيامه بتوزيع قطع أراضٍ خلافًا للقانون، ومخالفات في منح فرصةٍ استثماريةٍ في المحافظة، فيما أصدرت محكمة جنايات بابل في آذار/مارس الماضي حكمًا غيابيًا بالسجن بحقه؛ بناء على تحقيقات الهيئة".

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