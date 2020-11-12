عرض فيلم انه الامس في اربيل

2020/11/12 | 12:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت دار الفن في مدينة اربيل بعرض فيلم "انه الأمس" للمخرج وثاب الصكر وذلك بحضور نخبة من المثقفين والفنانين، وبالتنسيق بين المديرية العامة للإعلام في وزارة الثقافة بحكومة إقليم كوردستان، ومهرجان السينما ضد الإرهاب.

هذا وتمت استضافة المخرج وثاب الصكر، وبعد عرض فيلمه الذي يعتبر من أهم الأفلام التي شاركت في مهرجان السينما ضد الإرهاب وحصد عدة جوائز، فتح باب النقاش وتم تبادل وجهات النظر بين الحضور ومخرج الفيلم.

بعد ذلك تم تكريم المخرج من قبل ممثل المدير العام للإعلام في وزارة الثقافة بشهادة تقديرية وجائزة من جوائز مهرجان السينما ضد الإرهاب.

PUKmedia / زيد محمود ‌

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