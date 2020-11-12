بالصور.. ازاحة الستار عن تمثال الشاعر ' مفتي بينجويني'

2020/11/12 | 12:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ازيح الستار يوم الخميس، بمدينة السليمانية، عن تمثال الشاعر " مفتي بينجويني" بحضور وزير الثقافة في اقليم كوردستان حمة حمه سعيد وجمهور كبير من المثقفين والشعراء والكتاب.

PUKmedia

بعدسة: دانا غريب‌

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