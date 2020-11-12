2020/11/12 | 12:52 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمم المتحدة : وباء كورونا يعرقل حملات التطعيم ويعرّض حياة الملايين للخطر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/12 | 12:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة : وباء كورونا يعرقل حملات التطعيم ويعرّض حياة الملايين للخطر) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة : وباء كورونا يعرقل حملات التطعيم ويعرّض حياة الملايين للخطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).