وكالة الطاقة الذرية تتوقع صعود طلب النفط في 2021 الى 5.8 مليون برميل

2020/11/12 | 12:53 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

كشفت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس (12 تشرين الثاني 2020)، توقعاتها بشأن الطلب على النفط في العام المقبل، فيما أشارت إلى أن الطلب على النفط سيظل أقل من العام الماضي.

وذكرت الوكالة في بيان لها، أن “الطلب على النفط في عام 2021 سيصعد من 5.8 مليون برميل يومياً إلى 97.1 مليون برميل يوميا، ليظل أقل بـ 3 ملايين برميل يوميا عن مستوى 2019 قبل فيروس كورونا المستجد”.

وأضافت، أنه “من المستبعد أن يتلقى الطلب العالمي على النفط دفعة كبيرة من توزيع لقاحات لمنع الإصابة بكوفيد-19 قبل وقت متأخر من 2021، في وجهة نظر من المرجح أن تثبط مكاسب أسعار النفط التي حققتها منذ الإعلان عن إحراز تقدم بشأن لقاح للفيروس في وقت سابق من الأسبوع الجاري”.

وأشارت إلى أنه “من السابق لأوانه جدا القول كيف ومتى ستسمح اللقاحات باستئناف الحياة الطبيعية، في الوقت الراهن”، مضيفة: “توقعاتنا لا تتنبأ بتأثير كبير في النصف الأول من 2021”.

ولفتت إلى أن “التوقعات الضعيفة للطلب وارتفاع إنتاج بعض الدول… يشيران إلى أن العوامل الأساسية الحالية ضعيفة جدا لكي تقدم دعما قويا للأسعار”.

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