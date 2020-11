الأمم المتحدة تحذر من اندلاع الحروب في زمن الوباء

2020/11/12 | 12:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- FILE PHOTO: United Nations Secretary-General Antonio Guterres speaks during an interview with Reuters at U.N.headquarters in New York City, New York, U.S., September 14, 2020.Picture taken September 14, 2020.REUTERS/Mike Segar/File Photo

المعلومة/بغداد..حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من اندلاع الصراعات والحروب في ظل الوباء، مؤكدا أن الرابح الوحيد في تلك الصراعات سيكون هو فيروس كورونا.وكتب غوتيريش، في حسابه على موقع “تويتر”: عندما يخوض البشر حربا ضد بعضهم بعضا أثناء الوباء، فإن الرابح الوحيد من هذه الحروب هو الفيروس”.وأشار الى “أننا نحتاج إلى تجديد سعينا نحو تحقيق السلام بإيقاف إطلاق النار في كل النزاعات حول العالم”.وشدد على أنه “إذا عملنا معا سنهزم كورونا، ونمنع كارثة التغيرات المناخية، ونمهد الطريق لعالم أفضل”.





