بالصور.. إتلاف خمسة الآف مسدس تركي في أربيل

2020/11/12 | 13:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان من مديرية الأسايش العامة - أربيل

‏تمكنت مديريتنا اليوم 2020/11/12 من اتلاف خمسة الاف قطعة سلاح تكونت من مسدسات تركية كانت المديرية قد ضبطها في الاونة الاخيرة وتم اتلافها اليوم بعد انتهاء التحقيقات والاجراءات القانونية.

ونطمئن المواطنين الأعزاء بأن قواتنا ستستمر في ضبط كافة أنواع الأسلحة الغير مرخصة والممنوعة والتي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على المجتمع.

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