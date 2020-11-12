2020/11/12 | 13:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أثبتت الفحوصات الطبية إصابة لاعب المنتخب الوطني أحمد إبراهيم بفيروس كورونا وسيغيب عن المباراتين الوديتين أمام الأردن اليوم وأوزبكستان في السابع عشر من الشهر الجاري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يحرم أحمد إبراهيم من خوض مباراتي الأردن وأوزبكستان) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يحرم أحمد إبراهيم من خوض مباراتي الأردن وأوزبكستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).