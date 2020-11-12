رئاسة البرلمان تؤكد تأمين قانون الاقتراض لرواتب 3 أشهر وتحدد موعد صرفها

2020/11/12 | 13:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد المتحدث باسم رئاسة مجلس النواب شاكر حامد، اليوم الخميس، ان تأمين قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) لرواتب 3 أشهر، فيما أشار الى صرف رواتب الموظفين خلال اليومين المقبلين.وقال حامد لوكالة الأنباء العراقية، اطلع عليه “النور نيوز”، ان “مجلس النواب أوفى بوعده والتزامه أمام مواطنيه في التصويت على قانون الإقتراض من …

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