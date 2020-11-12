الاتصالات تحدد شروط توثيق الصفحات على “فيسبوك”

2020/11/12 | 13:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت وزارة الاتصالات، اليوم الخميس، شروطاً لتوثيق الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بتوجيه من وزير الاتصالات أركان الشيباني، تؤكد الوزارة توفر عدد من الشروط لتوثيق صفحات الفيس بوك على منصات التواصل الاجتماعي للراغبين من مؤسسات الدولة والشخصيات العامة لتكون صفحات رسمية …

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