الاستخبارات تلقي القبض على موزع “الكفالات” لعوائل داعش في كركوك

2020/11/12 | 13:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على موزع ما يسمى “الكفالات” لعوائل عصابات داعش في محافظة كركوك.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوب وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائة لعصابات داعش الإرهابية، …

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