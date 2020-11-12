ديالى تكشف حجم خسائرها من مرض” KHV” وتؤكد: اتخذنا اجراءات عاجلة

2020/11/12 | 13:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..كشفت دائرة البيئة في ديالى، الخميس، عن حجم خسائر المحافظة من جراء مرض KHV في الثروة السمكية داخل المحافظة.وقال مدير بيئة ديالى عبدالله الشمري في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” حجم خسائر ديالى من جراء مرض التهاب الغلاصم الفيروسي في الثروة السمكية والمعروف بـ KHV بلغ 5 الاف سمكة نفقت في احواض التربية على نهر دجلة في اطراف ناحية جديدة الشط (30كم شمال غرب بعقوبة)”.واضاف الشمري،ان” الاصابة المسجلة في حوضيين فقط في جديدة الشط هي الوحيدة على مستوى ديالى ولم تسجل اي اصابات جديدة رغم وجود عشرات الاحواض في مناطق أخرى”، مؤكدا أن دائرته “اتخذت سلسلة اجراءات عاجلة من ناحية المتابعة الميدانية والتواصل مع اصحاب الاحواض وتعميم لوحة ارشادات وقائية بالتنسيق مع المستشفى البيطري في ديالى من اجل استخدام مادة الفاركون للتعقيم”.واشار الشمري الى ان” حجم الخسائر محدود قياسا بعدد الاحواض الكبير في ديالى لافتا الى ان الاخيرة تحولت في السنوات الاخيرة الى احد اكبر مصادر تسويق الاسماك على مستوى البلاد باعتباره قطاع ناجح وهناك اقبال على تطويره في العديد من مناطق المحافظة”.وكانت ديالى اعلنت قبل ايام تسجيل اول اصابة بمرض التهاب الغلاصم الفيروس في حوضين للاسماك في ناحية جديدة الشط فيما كشفت عن تسجيل هلاكات للاسماك.



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