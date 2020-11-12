النوع الاجتماعي ومشكلة العلاقة بين الانوثة والذكورة - احمد شحيمط

2020/11/12 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_شحيمط تقديم: يرمي هذا الموضوع للتأمل في مرامي الخطاب الدائر عن المرأة واختلال العلاقة بين الذكورة والأنوثة .



في مجالات عدة من الحياة الاجتماعية، وفي التاريخ البعيد والقريب الذي تحولت فيه الإرادة العامة والمشتركة في صناعة الحياة واستقامة العلاقة بين المرأة والرجل نحو تبادل الأدوار إلى مشكلة فعلية في اختلال التوازن بين الجنسين، تحقيق أهداف منها، ترسيخ العلاقة التفاعلية بدون مركب نقص، وعدم النزوع نحو ......





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