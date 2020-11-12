الاتصالات تحدد شروطا لتوثيق الحسابات الشخصية على 'فيسبوك'

2020/11/12 | 13:15 - المصدر: NRT عربية

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توثيق الحسابات الشخصية على فيسبوك

فوتو: أرشيف

منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وزارة الاتصالات، الخميس، عن عدد من الشروط المطلوبة لتوثيق الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكرت الوزارة في بيان، اليومن 12 تشرين الثاني 2020، تنه "بتوجيه من وزير الاتصالات اركان الشيباني، وبمتابعة مباشرة، تؤكد الوزارة على توفر عدد من الشروط لتوثيق صفحات الفيسبوك على منصات التواصل الاجتماعي للراغبين من مؤسسات الدولة والشخصيات العامة لتكون صفحات رسمية معتمدة لدى الوزارة".

واضاف البيان، أن الشروط هي :

-التأكد من تفعيل خاصية المصادقة الثنائية للحساب (two factor Authentication)

- اكمال جميع المعلومات المطلوبة من قبل فيسبوك الخاصة بالصفحة .

- احتواء الصفحة على موقع الكتروني رسمي وبريد الكتروني .

- احتواء الصفحة على حساب باسم الشخصية المراد توثيق صفحتها كمدير على الصفحة (Admin).

ر.إ

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