تعزيزات جديدة بمحيط

2020/11/12 | 13:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشف مسؤول أمني عراقي، يوم الخميس، عن فرض قوات الجيش العراقي خلال الأيام الماضية، إجراءات أمنية جديدة بمحيط قاعدة "عين الأسد" بمحافظة الانبار غربي البلاد، وذلك عبر انشاء ما يشبه "الأرض الحرام" يحظر دخول أحد إليها حتى أجهز الأمن باستثناء قوات الجيش.

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