رئيس كتلة الحرية بمجلس النواب الامريكي يدعو ادارة ترامب الى سحب القوات من العراق وافغانستان

2020/11/12 | 13:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …دعا رئيس كتلة الحرية في مجلس النواب الامريكي السيناتور الجمهوري اندي بيغز إدارة ترامب إلى تقليص عدد القوات الامريكية في أفغانستان والعراق بشكل كبير في الأسابيع المقبلة.ونقلت صحيفة ذي هيل الامريكية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن رسالة بعث بها النائب الى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب قال فيها إن ” تورط الولايات المتحدة في تلك البلدان كان مكلفا للغاية في الارواح والاموال “.واضاف انه ” وعلى الرغم من جهود الولايات المتحدة في افغانستان لكنها لاتزال تواجه العديد من نفس القضايا التي شوهدت عندما تواجدت القوات الامريكية لأول مرة هناك عام 2001 ، وبعد استمرار الصراع لاكثر من 19 عاما وهو اطول صراع خارجي للولايات المتحدة في تاريخها يبدو الوضع على الارض كما كان عليه عام 2001 “.وأشاد بيغز” بالإدارة لفتحها محادثات مع طالبان أدت إلى توقيع اتفاق سلام مشروط في شباط الماضي ، مع وعد بسحب القوات بالكامل بحلول ايار إذا التزمت طالبان بجهود مكافحة الإرهاب بما في ذلك حرمان القاعدة من الملاذ الآمن”.



بحسب قوله .وختم بالقول “إنني أثني على جهودكم حتى الآن لإنهاء ارتباطاتنا في أفغانستان والعراق ، بما في ذلك قراركم الجريء بفتح مفاوضات مع طالبان وخطتكم الطموحة لإزالة الآلاف من أفراد الخدمة الأمريكية من هذين البلدين”.مشيرا بالقول ” إنني أحثكم على الاستمرار في متابعة هذه الجهود وكل الجهود الأخرى ذات الصلة بقوة في الأسابيع المقبلة، وهي الهدية الاكبر التي يمكن ان نقدمها لعائلات الجنود مع اقتراب موسم اعياد الميلاد “.



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