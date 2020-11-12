إصابة رئيس الأرجنتين بفيروس كورونا

2020/11/12 | 13:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة الأرجنتين، اليوم الخميس،

أن رئيس البلاد ألبرتو فرنانديز وعددا

من الوزراء دخلوا العزل الصحي في إجراء

وقائي بعد اختلاطهم بمسؤول مصاب بفيروس

كورونا.

وقالت الحكومة، أن "اختبار كشف فيروس

كورون

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