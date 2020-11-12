2020/11/12 | 13:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات، الخميس،

إلقاء القبض على "أخطر" عصابة لتجارة

المخدرات في محافظة ميسان.

وقالت الوكالة في بيان، انه "تنفيذاً

لتوجيهات وزير الداخلية ومن خلال

متابعة عناصر الجريمة المنظمة، تمكنت

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