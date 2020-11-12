2020/11/12 | 13:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على عصابة مكونة من (6) متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة وهم من اخطر العصابات في محافظة ميسان، وقد تمت عملية القاء القبض من خلال متابعة عناصر الجريمة المنظمة وتنفيذاً لتوجيهات السيد وزير الداخلي ة، تم تشكيل فرق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على اخطر عصابة لتجارة المخدرة في ميسان المركز الخبري الوطني.

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