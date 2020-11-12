القبض على عدد من المتهمين بالقتل والخطف والسرقة في بغداد

2020/11/12 | 13:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، القبض على عدد من المتهمين بالقتل والخطف والسرقة في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان أن “مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين أثنين لقيامهما بجريمة خطف ضمن مكتبي مكافحة إجرام الخضراء والكاظمية وفق المادتين ٤٢١ و ٤١٥ ق.ع ، فيما تمكن مكتب مكافحة إجرام المحمودية من إلقاء القبض على متهم قام بجريمة قتل وفق المادة ٤٠٦ ق.ع “.

واضافت “كما نفذت مفارز مكتب مكافحة إجرام المنصور أمرا للقبض بحق متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره (14 مليون دينار عراقي) وفق المادة ٤٤٦ ق.ع ، كما نفذت مفارز أخرى أوامر قبض بحق متهمين ومطلوبين لقيامهم بسرقات مختلفة، تزوير، وتهديد ضمن مكاتب مكافحة إجرام الشعب، وباب الشيخ، والتاجي، والدورة، وحي العامل، وابي غريب، والزهور، والبياع، والمدائن، والحرية، وفق المواد ٤٤٦ ، ٤٤٢ ، ٤٤٣ ،٤١٢ ، ٣٤٥ ق.ع”.

وبينت أن “مفارز المكافحة تمكنت من إلقاء القبض على ثمانية متهمين لقيامهم بعمليات سرقة وتسليب للدراجات النارية، ودراجات التك تك ضمن مكاتب مكافحة إجرام القدس، والحبيبية، و الكرادة، ومكتب مكافحة سرقة سيارات الرصافة، والنهروان، وبغداد الجديدة، و الاعظمية، وحسينية المعامل وفق المادتين ٤٤٦ ، ٤٤٢ ق.ع ، فضلا عن ضبط عجلة والقبض على حائزها لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات ضمن مكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ”.

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