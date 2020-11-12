الكعبي يعلن اطلاق حملة تطوير وتأهيل الواقع الخدمي بمدينة الصدر

2020/11/12 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، الخميس، (12 تشرين الثاني، 2020)، اطلاق حملة تطوير وتأهيل الواقع الخدمي بمدينة الصدر.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس البرلمان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكعبي اكد اطلاق المرحلة الأولى من حملة تطوير وتأهيل الواقع الخدمي بمدينة الصدر ، والتي تتضمن اعمال صيانة وتأهيل قطاع شبكات الصرف الصحي وإكساء 11 شارعاً وانشاء متنزهات وملاعب خماسية في بلدية الصدر الاولى وكذلك اصلاح عدد من التخسفات في قطاعات مختلفة و اكساء مساحة (88,000) متر مربع من الشوارع في بلدية الصدر الثانية".

واضاف البيان أن "ذلك جاء بعد استحصال الموافقات الحكومية الرسمية التي جاء بعد عدد من المخاطبات والاتصالات الرسمية المباشرة التي اجراها النائب الأول مع الحكومة لإطلاق التخصيصات اللازمة لتنفيذ المشاريع الخدمية المشار اليها انفا، فضلا عن اجراء عدد من الزيارات والجولات الميدانية مع الجهات ذات العلاقة للاطلاع على الواقع الموجود في مدينة الصدر ".

وابدى الكعبي حرصه على "متابعة تنفيذ الاجراءات اللازمة واطلاق التخصيصات المالية للمرحلة الثانية من انجاز مشاريع البنى التحتية"، داعيا الى "تنسيق ومضاعفة الجهود لدعم الحملات الخدمية في العاصمة بشكل عام ومدينة الصدر بشكل خاص".

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