صدمة لجماهير ريال مدريد .. راموس على أعتاب الرحيل

2020/11/12 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

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أصبح سيرجيو راموس قائد ومدافع ريال مدريد قريبًا من الرحيل عن النادي الملكي بسبب عدم توصله لاتفاق نهائي مع فلورنتينو بيريز ومجلس الإدارة بخصوص تمديد عقده.

راموس يستطيع التعاقد مع نادي آخر بعد 49 يومًا من الآن، على أن ينتقل إلى صفوفه في الصيف المقبل، وذلك حسب قانون الفيفا الذي يسمح للاعب بالتعاقد مع ناد آخر قبل 6 أشهر من انتهاء عقده، علمًا أن عقد راموس مع ريال مدريد ينتهي صيف 2021.

وصرح كريستوبال سوريا المقرب من سيرجيو راموس بأن:" مسألة تجديد العقد لا تجري كما يريد قائد ريال مدريد، مما يجعله أقرب للرحيل عن النادي الملكي من البقاء ضمن صفوفه".

كريستوبال سوريا الذي يُعرف بأنه من كارهي ريال مدريد، ومناصري ناديي إشبيلية وبرشلونة، قال عبر برنامج التشيرنجيتو الذي يقدمه جوسيب بذريرول " الكلام لن يعجب ريال مدريد، المسألة معقدة جدًا".

وأضاف " لا يوجد قرار نهائي وواضح بالنسبة لي، كل ما أريد قوله بأنني أتمنى الأفضل لصديقي، وأعلم أن راموس يرغب بالبقاء في ريال مدريد، رغم ذلك أراه خارج ريال مدريد بنسبة 80%، نسبة استمراره لا تتجاوز 20%".

وأنهى حديثه بالقول:" المفاوضات معقدة للغاية، فلورنتينو بيريز يبدو أنه الرئيس الوحيد في العالم الذي لا يعلم بأن راموس يستطيع التعاقد مع نادي آخر في غضون 49 يومًا، كل رؤساء الأندية في العالم يعلمون ذلك باستثنائه هو، راموس خارج ريال مدريد بنسبة 80%، هذا هو رأيي، وهذه المعلومات التي أعرفها".

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