الحشد يعثر على خمس مضافات لـ

2020/11/12 | 13:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، الخميس، العثور على خمس مضافات لتنظيم "داعش" في المحافظة....

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