البرلمان العراقي يصوت على قانون

2020/11/12 | 13:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوَّت مجلس النواب العراقي في وقت متأخر من الليلة الماضية، على قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض)....

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